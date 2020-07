Todas as mortes por covid-19 do último dia foram em Lisboa e Vale do Tejo. Região concentra 87% dos novos casos

Portugal regista este domingo mais cinco mortes por covid-19 (num total de 1689 óbitos) e mais 246 casos de infecção – o que corresponde a um aumento de 0,5% em relação aos números de sábado.

Há 33.369 pessoas recuperadas da infecção de covid-19, mais 216 do que no sábado.

Há menos 13 pessoas internadas em relação ao último boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS). São agora 439 pessoas nesta condição. O número de pacientes nos cuidados intensivos também diminui: os dados de domingo apontam para 61 pessoas nestas unidades, menos quatro do que no sábado.

Subtraindo ao total de casos (48.636) o número de mortes (1689) e o número de recuperados (33.369), há ainda 13.553 infecções activas em Portugal.

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra 87% dos novos casos, com 214 novas infecções. As cinco mortes nas últimas 24 horas aconteceram todas nesta região. Quanto à distribuição destes casos em Portugal Continental, dez aconteceram na região Norte, três no Centro, outros três no Alentejo e dez no Algarve. Nas ilhas, o arquipélago da Madeira tem um novo casos e os Açores detectaram mais cinco infecções no último dia.

Quatro dos cinco óbitos ocorreram em pessoas com 80 ou mais anos de idade. Duas mulheres e dois homens nesta faixa etária e um homem na casa dos 70-79 anos foram as vítimas mortais provocadas pelo vírus das últimas 24 horas. Desde o início da pandemia existiram mais vítimas do sexo feminino (848) do que do sexo masculino (841).

Estados dados foram divulgados este domingo no boletim epidemiológico diário da DGS.