Centros de dia fechados, cuidadores exaustos. “Têm sido uns meses terríveis”

Antes, o marido ia para o centro de dia, o filho para o centro de actividades ocupacionais e Elisabete Ferreira para a escola. Já era um rodopio, mas o trabalho pago interrompia o trabalho não pago e isso, apesar de tudo, permitia-lhe respirar. Com a pandemia, fechou-se em casa a trabalhar e a cuidar do marido demente e do filho autista.

Continuar a ler