Conjuntura

O mundo ocidental e capitalista atravessa duas guerras: pandemia e ultradireitismo, fertilizadas com a enorme concentração de renda que gera bilhões de desiguais e excluídos, irreversível a permanecer a ordem econômica do capitalismo financeiro atual. Brasil no seu quadrado. Aqui, ricos e bilionários, sempre submissos aos EUA, saem do armário e impõem a mesma ordem e regra para 99% dos brasileiros. Demoniza, golpeia governo popular, como o do PT, e submete o povo a uma ordem de crise sanitária e econômica que mata milhares e gera desigualdade. Um quadro que violenta a maioria e pode explodir a qualquer momento. Frentes são bem-vindas, mas fique claro, somente o retorno do Estado de Direito (#LulaLivre), com soberania do voto popular e liberdade, pode se resolver o dilema.

Antonio Negrão de Sá, Rio de Janeiro

Ricardo Salgado

É extremamente tenebroso, indecoroso, incompreensível e inexplicável o que se vai passando diariamente com o antigo BES, na pessoa de Ricardo Salgado. É imoral que o principal acusado não esteja pelo menos em prisão preventiva. Este caso faz lembrar o de Madoff, passado há anos nos EUA. Madoff foi condenado, sem apelo nem agravo, a 150 anos de cadeia tendo já cumprido dez, além de o Estado ter apreendido milhões de dólares resultantes dos “honestos” negócios por si efectuados ao longo de anos. Esperemos “pacientemente”, como vai sendo hábito, o tempo que a douta Justiça portuguesa levará para se pronunciar sobre mais este maquiavélico caso e qual a sentença.

Carlos Leal, Lisboa

​Estamos a forçar os extremos

Estamos a viver uma forte decadência do Ocidente, de tudo o que fomos criando/construindo depois da II Guerra Mundial.

Fomos dando como garantia absoluta a liberdade e a democracia, sem termos minimamente “assumido” que apesar de todos humanos, somos todos diferentes, e de tempos em tempos deixamo-nos “arrebanhar” por ideias totalmente anti-democráticas. Isto repete-se ao longo da História, e com mais uma das nossas peculiaridades que é esquecer “os erros passados” e tornar a cair neles.

Já não é só a extrema-direita com a raça branca, a nação, o populismo mas também a extrema-esquerda exactamente com o contrário. E se não estivermos “instalados e agarrados" a um destes extremos, estamos mal...

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

O alívio de António Costa

A nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal é o culminar de mais uma das grandes habilidades políticas de António Costa: Mário Centeno foi um dos ministros de Costa que mais contribuiu para o sucesso e popularidade do Governo socialista. Foi chamado de Ronaldo das Finanças, foi considerado a estrela dos ministros. Mas isso sendo bom para a “geringonça” e para o primeiro-ministro não era bom para o político António Costa; este gosta e faz tudo para ser a estrela da companhia e Mário Centeno estava a tirar-lhe o lugar. Mas Costa não deixa os créditos por mãos alheias, “confina” Mário Centeno ao Banco de Portugal e António Costa continua à frente do pelotão; bem urdido, bem executado, resultado final atingido.

Duarte Dias da Silva, Lisboa