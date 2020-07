“Seres vítima numa altura da tua vida não significa que tenhas de o ser a vida toda”

Levou muito tempo. Passaram-se várias décadas para que Irene Butter começasse a falar sobre o que lhe acontecera em criança. E mais algumas para transformar as memórias do que foi a sua vida durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto criança judia alemã, num livro. Publicado em 2018, Shores Beyond Shores chega agora a Portugal com o título A Rapariga que Acreditava em Milagres (Casa das Letras). A poucos meses de fazer 90 anos, a mulher pensa apenas um segundo quando lhe perguntam se esta é uma boa definição da jovem que foi. “Não sei se achava que eram milagres na altura, mas, em retrospectiva, sinto que sim”, diz.

