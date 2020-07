Presidente do governo catalão quer processar o rei Juan Carlos por corrupção

A monarquia espanhola está debaixo de fogo e devido, mais uma vez, às práticas duvidosas do rei emérito Juan Carlos, que terá recebido um presente de 65 milhões de euros de um membro da corte saudita e transferido o dinheiro para a conta na Suíça de uma ex-amante, que se recusa agora a entregá-lo, a conselho do seu advogado.

Quim Torra, independentista e republicano, presidente do governo da Catalunha, pretende aproveitar a oportunidade para ganhos políticos e já solicitou aos serviços jurídicos do executivo regional que preparem uma queixa-crime contra o rei emérito e a sua ex-amante, Corinna Larsen, por corrupção.

Uma queixa que poderá estender-se a outros níveis do Palácio da Zarzuela e atingir mesmo o actual monarca, Felipe VI, ao incluir “todos aqueles que, de uma forma ou de outra, tenham participado, ajudado, cooperado ou encoberto as práticas corruptas” alegadamente cometidas por Juan Carlos.

A relação com Corinna Larsen e os escândalos surgidos desde a tristemente célebre caçada ao elefante em 2012 (organizada pela então amante e patrocinada por influentes homens de negócios sauditas) já tinham Juan Carlos a abdicar a favor do filho em 2014 e agora podem fazer com que Felipe o obrigue a sair do Palácio da Zarzuela e a abdicar do título de “rei emérito” para evitar mais dissabores para a monarquia espanhola.

Quim Torra vê no processo contra Juan Carlos um trunfo político demasiado apetecível para o independentismo catalão para não o aproveitar e sublinhou que “a corrupção tem de ser perseguida independentemente de quem nela participe”, lembrando, segundo o site El Nacional.cat, que ninguém está acima da lei.

“Não se pode olhar para o lado perante factos tão graves como os de que, alegadamente, serão responsáveis não só o rei emérito, como um grupo relevante de pessoas que não possuem imunidade”, acrescenta o presidente do governo catalão no comunicado.

Daí que as suas ordens para o departamento jurídico sejam que a denúncia verifique todos os factos e defina quem deverá ser responsabilizado criminalmente e quem deverá ser responsabilizado civilmente.

A Casa Real espanhola, segundo Torra, poderia assim ser acusada de responsabilidade civil depois do crime, pois é uma entidade com personalidade jurídica própria.

O El Mundo já tinha revelado uma carta escrita (datada de 5 de Março de 2019) pelos advogados de Corinna Larsen (que continua a assinar Corinna zu Sayn-Wittgenstein, apesar de se ter divorciado do príncipe Johann Casimir em 2005) ao Palácio da Zarzuela a pedir que a Casa Real nomeasse um interlocutor para discutir o assunto do dinheiro que Juan Carlos transferiu para a sua conta e que ela não devolve, segundo a própria, para não se ver envolvida num crime financeiro.

O diário espanhol voltou ao mesmo assunto este domingo, salientando que a antiga amante de Juan Carlos enviou uma segunda “carta privada e confidencial” ao chefe da Casa Real, Jaime Alfonsín Alfonso, a 18 de Março de 2019, a referir que se tinha reunido com o rei emérito em Londres dois dias antes, a pedido deste. Com ela, levou o seu filho, o príncipe Alexander.

Corinna Larsen teria exigido “a plena participação do rei Felipe” na resolução dos problemas legais relacionados com a gestão dos 65 milhões de euros que Juan Carlos recebera de membros da monarquia saudita, depositara em 2012 na conta dela em 2012 na Suíça através da sua fundação, apesar de a lei indicar que qualquer prenda ao chefe de Estado é do Estado e não do rei, e agora pretendia que a ex-amante lhe devolvesse.

Segundo a empresária alemã, nascida dinamarquesa, ela só se “negou a devolver” o dinheiro por conselho do seu advogado suíço, para evitar ser acusada de um “possível delito financeiro”.

A Casa Real recusou qualquer envolvimento no assunto e denunciou o caso às autoridades competentes: “Nem sua majestade o rei, nem esta casa têm conhecimento, participação ou qualquer responsabilidade nos alegados assuntos mencionados pelo que carece de justificação lícita o seu envolvimento nos mesmos”.