Erdogan “reconquista” Hagia Sophia

Na próxima sexta-feira, a basílica Hagia Sophia (ou Santa Sofia, Sabedoria Divina em grego), em Istambul, voltará a ser a ser uma mesquita. No dia 10, o Presidente Recep Tayyip Erdogan determinou por decreto a anulação do seu estatuto como museu passando a ser mais uma mesquita onde os fiéis muçulmanos poderão fazer as suas orações. Invoca uma “reconquista da soberania turca”. É um acto nacionalista, com repercussões geopolíticas. “A reconversão em mesquita da Hagia Sophia, símbolo de Istambul e maravilha da arte bizantina, é um momento histórico”, resume o jornalista turco Cengiz Candar. “É uma jogada do Presidente que revela as suas ambições, não apenas domésticas, mas regionais e, até, globais.”

