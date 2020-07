Cão, o melhor amigo das forças militares e de segurança

Quando se imagina um “cão-polícia”, vem à memória o Pastor-Alemão ou o Rottweiller , nunca o Labrador, mas este existe e é usado, por exemplo no Módulo Cinotécnico da Polícia do Exército do Regimento de Lanceiros N.º2 (RL2), na Amadora. Ali e no Grupo Operacional Cinotécnico (GOC) da Unidade Especial de Polícia, situado a uma dezena de quilómetros, em Belas. O chamado binómio homem/cão são uma constante desde a década de 1930 e os animais são usados para diversas acções, da detecção de estupefacientes ao uso da força.

