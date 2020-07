Interesse no hidrogénio ultrapassa 7,5% do PIB

A avaliar pelas manifestações de interesse que surgiram por parte de entidades públicas e privadas, grandes indústrias e pequenas empresas, laboratórios científicos e tecnológicos, Portugal tem todas as condições de cumprir a Estratégia Nacional de Hidrogénio que definiu a possibilidade de garantir financiamento, nos próximos dez anos, de sete mil milhões de euros. As manifestações de interesse mais do que duplicaram este valor: findo o prazo dado para a entrada de manifestações de interesse registaram-se 74 candidaturas que perfazem um valor de investimento de 16 mil milhões de euros. Com o produto interno bruto português a valer em 2019 cerca de 212 mil milhões de euros, as manifestações de interesse no investimento na fileira do hidrogénio atingem 7,5% do PIB.

Continuar a ler