Cimeira europeia: depois do prolongamento, entramos nos descontos

Aparentemente, 50 mil milhões de euros fazem toda a diferença entre uma resposta “ambiciosa” e “robusta” à crise provocada pelo novo coronavírus e… nada. Era em torno desse valor que os 27 chefes de Estado e governo da União Europeia continuavam as suas discussões, este domingo, numa cimeira extraordinária que já durava há 72 horas sem que se vislumbrasse um consenso para avançar com o pacote global de mais de 1,8 biliões de euros para relançar e transformar a economia, no rescaldo da devastação causada pela pandemia do novo coronavírus.

