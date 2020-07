Tottenham goleia Leicester e “está” na Europa

O Tottenham venceu este domingo o Leicester, por 3-0 (resultado feito na primeira parte), em partida da 37.ª e penúltima jornada da Premier League, com a equipa de José Mourinho a assumir, provisoriamente, o sexto lugar da prova, com 58 pontos, mais dois do que o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, que amanhã recebe o Crystal Palace (14.º classificado).

O Tottenham entrou praticamente a vencer, com um autogolo de James Justin, a desviar para a baliza de Kasper Schmeichel, aos 6’, um remate do coreano Son. Harry Kane encarregar-se-ia de construir uma confortável vantagem ao bisar pela segunda vez no intervalo de quatro dias, repetindo a receita aplicada ao Newcastle. Kane dilatou a vantagem (37') numa transição rápida, a passe de Lucas Moura, marcando de novo três minutos depois, num remate indefensável após recuperação no meio-campo dos “spurs”.

O Leicester perdeu a possibilidade de pressionar o Chelsea, na discussão pelo terceiro lugar, ficando ainda à mercê do Manchester United, já que ambos somam 62 pontos mas os “red devils” - que neste domingo discutem precisamente com o Chelsea a passagem à final da Taça de Inglaterra - ainda vão acertar calendário frente ao West Ham United, na quarta-feira.