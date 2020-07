Sérgio Conceição sem vontade de falar sobre a sua continuidade no FC Porto

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse neste domingo que “não lhe apetece” falar sobre a continuidade no comando técnico do clube, referindo que “isso não é uma questão importante neste momento.

Dias depois de o presidente portista, Pinto da Costa, frisar a vontade de manter Sérgio Conceição no comando da equipa, o treinador dos “dragões” não se mostrou disponível para comentar a continuidade de forma concreta.

O técnico lembrou que tem contrato com o clube até 2021, mas não se alongou em comentários, chegando mesmo a pedir aos jornalistas presentes para não especularem sobre o seu futuro.

“Eu estou cá agora. Tenho que fazer três jogos mais e tenho contrato. Isso não é uma questão importante neste momento. Não comecem já a dizer que está na dúvida e não sei que mais... Não me apetece falar dessas coisas, é um estado de espírito”, afirmou em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Moreirense.

O FC Porto, que já assegurou o título nacional, recebe, pelas 21h15 de segunda-feira, no Estádio do Dragão, o Moreirense, oitavo, com 43 pontos, em jogo da 33.ª penúltima jornada da I Liga.

Casillas já não pode jogar

O treinador do FC Porto esclareceu também a situação de Iker Casillas, depois de um movimento criado nas redes sociais ter tentado promover a participação do espanhol num jogo da I Liga 2019/20, de forma a sagrar-se campeão nacional.

“As pessoas que pedem isso não têm noção daquilo que se passa. O Iker não pode jogar. Penso que não tem aval médico para jogar. E ele não tem contrato com o FC Porto, terminou. Nem tem a ver com isso. Até se podia fazer um contrato por um dia ou um mês, mas tem a ver com o estado de saúde. Não é possível. As pessoas estão mal informadas e depois criam estes movimentos...”, explicou ainda.

Sérgio Conceição aproveitou ainda o momento para desejar felicidades ao jogador e falou do provável regresso de Casillas ao Real Madrid, na qualidade de assessor de Florentino Pérez.

“O Iker foi um jogador super importante para todos nós. Se se confirmar o regresso ao Real Madrid, que esteja bem de saúde e tenha muita força para este novo projecto”, concluiu.