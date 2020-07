Mónaco apresenta Niko Kovac até 2023

O croata Niko Kovac foi este domingo oficializado como novo treinador do Mónaco, da Liga francesa de futebol, para as próximas três épocas, com mais uma de opção, substituindo o técnico espanhol Robert Moreno.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Niko Kovac au poste d’entraîneur. Le technicien croate a paraphé un contrat de trois ans, avec une option de prolongation.



“Estamos muito satisfeitos por dar as boas-vindas ao Niko Kovac. Esta época vai representar o início de um novo ciclo no Mónaco, com um projecto desportivo alinhado com os objectivos do clube. Estou convencido de que a experiência de Kovac e a sua personalidade serão muito importantes para nós”, realçou Oleg Petrov, vice-presidente dos monegascos.

Niko Kovac, de 48 anos, tinha sido treinador do Bayern Munique até 3 de Novembro de 2019, depois de ter comandado a selecção da Croácia no Mundial 2014 do Brasil, sendo que antes treinara as esperanças do seu país.

Kovac orientou ainda o Eintracht Frankfurt, com o qual ganhou a Taça da Alemanha em 2018 e foi campeão alemão em 2019, no Bayern.

“O Niko é reconhecido pelo seu trabalho nas selecções como nos clubes, na progressão de jovens talentos, na gestão de jogadores feitos e na capacidade de obter resultados”, acrescentou o dirigente.

O Mónaco tinha oficializado este domingo a saída de Roberto Moreno, adiantando que o treinador espanhol, com contrato até 2022, fora “informado da decisão no sábado”.

“Os nossos caminhos separam-se mais cedo do que o esperado. Gostaria de agradecer a Roberto Moreno por ter aceitado este desafio. Fez o possível para melhorar a equipa, com entusiasmo e muito trabalho. Desejo-lhe o melhor para o futuro”, assinalou o vice-presidente Oleg Petrov.

Roberto Moreno, que substituiu Leonardo Jardim, deixou a equipa, no nono lugar, falhando a qualificação para as competições de clubes da UEFA.