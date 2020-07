Miguel Oliveira brilha em MotoGP e iguala melhor resultado de sempre

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou o Grande Prémio de Espanha de MotoGP na oitava posição, neste domingo, numa prova ganha pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), que conquistou a primeira vitória da carreira, depois de ter saído da pole position. O francês bateu Maverick Viñalez (Yamaha), segundo classificado e Andrea Dovizioso, terceiro.

Voltando a Oliveira, o português iguala o melhor resultado da carreira, alcançado em 2019 no Grande Prémio da Áustria. O piloto da KTM partiu do 15.º lugar da grelha, foi subindo posições e beneficiou de alguns abandonos para acabar no 8.º lugar e conquistar oito pontos nesta primeira prova do Mundial.

A prova ficou marcada por várias quedas, incluindo a do campeão em título, o espanhol Marc Márquez (Honda), que caiu na fase inicial da corrida e baixou ao 16.º lugar, tendo depois recuperado até ao terceiro posto, altura em que voltou a cair, tendo ficado a queixar-se da mão direita.

Alberto Puig, manager da Honda, avançou que Márquez está a ser observado no centro médico do circuito de Jerez. “Marc sofreu um grande golpe no braço, estão a verificar e fazer um raio-X. Ele tomou alguns analgésicos para as dores”, afirmou, em declarações divulgadas pela Honda no Twitter.

Classificação do GP Espanha

A prova seguinte do Mundial é já no próximo fim-de-semana e de novo no circuito de Jerez, com o Grande Prémio da Andaluzia.