Jogo entre o Desp. Aves e o Benfica ameaçado

Está cada vez mais em risco a realização do jogo entre o Desportivo das Aves e o Benfica, relativo à 33.ª jornada da I Liga. Isto porque a Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Aves, a atravessar sérias dificuldades financeiras, solicitou ao treinador Nuno Manta que cancelasse a sessão de treino agendada para o final de tarde deste domingo. Mais, foram igualmente cancelados os testes de despistagem à covid-19, que iriam acontecer 48 horas antes do jogo.

Ora, sem a realização destes testes por parte do plantel avense é impossível que a partida com o Benfica se concretize. O encontro, aliás, já estava sob ameaça de não vir a ocorrer devido aos vários jogadores do plantel do Desp. Aves que rescindiram unilateralmente os seus contratos alegando incumprimento salarial (90 dias de salários em atraso).

Caso o plantel do Desp. Aves não faça os testes à covid-19 até à manhã do jogo, a partida, agendada para as 21h15 de terça-feira, não será realizada.

Também o jogo entre o Portimonense e o Desp. Aves, da última ronda do campeonato, está em risco devido aos mesmos problemas que se vivem no emblema avense.