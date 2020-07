Chelsea bate Man United e apura-se para a final da Taça de Inglaterra

O Chelsea venceu este domingo, por 1-3, o Manchester United na segunda meia-final da Taça de Inglaterra, qualificando-se para a final de Wembley, que discutirá com o Arsenal, no dia 1 de Agosto. Bruno Fernandes marcou, de penálti, o golo de honra (85'), o nono com a camisola do Man United.

Olivier Giroud (45+11'), Mason Mount (46') e Maguire (74, p.b.) marcaram os golos da vitória dos londrinos, apenas beliscada por um penálti de Hudson-Odoi, que Bruno Fernandes não desperdiçou.

O Chelsea impôs-se numa primeira parte em que o Manchester precisou de 32 minutos para por à prova Caballero, guarda-redes dos “blues”, num livre directo de Bruno Fernandes.

Apesar da maior iniciativa dos londrinos, dos 45 minutos iniciais não resultaram grandes situações de golo, com De Gea a resolver algumas situações mais apertadas.

O ritmo acabaria por sofrer com as sucessivas paragens para ser prestada assistência médica a dois jogadores do Manchester United, primeiro na sequência de um choque de Eric Bailley com Zouma e depois de Maguire com Bailley, que acabou mesmo imobilizado e substituído (45+3') por Martial.

Ainda antes do intervalo, após hesitação defensiva que levou Zouma a pontapear a bola para afastar o perigo, o central francês atingiu a perna do compatriota Martial, em lance polémico, à entrada da área do Chelsea. O United reclamou um penálti que o VAR não concedeu, acabando o Manchester por sofrer, na resposta, um golo (45+11') com a assinatura do calcanhar de Olivier Giroud, após cruzamento de César Azpilicueta.

"Frango” de De Gea

A primeira parte acabava de forma dramática para a equipa de Bruno Fernandes, mas o início da segunda seria ainda pior, com De Gea a comprometer seriamente as aspirações dos “red devils": pressionado, Brandon Williams fez um passe de risco a expor a equipa, erro bem explorado por Mason Mount, que disparou de longe, contando com uma defesa deficiente de De Gea (traído por um ligeiro ressalto) para fazer o 0-2 logo no primeiro minuto.

Rashford ainda teve o ensejo de reduzir, a passe de Bruno Fernandes, mas Ole Gunner Solskjaer foi obrigado a recorrer a Paul Pogba, prescindindo do duplo pivot defensivo para tentar inverter o rumo dos acontecimentos.

Só que Maguire, depois de De Gea ter adiado a sentença por duas vezes, acabou por trair o guarda-redes espanhol, marcando na própria baliza o 0-3 (74') que carimbou a qualificação do Chelsea para a final, apesar do penálti de Odoi.

Antes do apito final, Bruno Fernandes teria hipótese de marcar o golo de honra do Manchester United, na conversão de um penálti, mas a eliminação dos “red devils” na prova estava consumada.