Basaksehir sagra-se campeão da Turquia

O Basaksehir - que eliminou o Sporting nos 16 avos-de-final da Liga Europa -, venceu este domingo o aflito Kayserispor (penúltimo), por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da SuperLiga turca, sagrando-se pela primeira vez campeão da Turquia.

A vitória do Basaksehir, com um golo de Mahmut Tekdemir (19') - ainda antes de Edin Visca ter desperdiçado um penálti (37') cometido pelo ex-FCPorto Cristian Sapunaru - teve que esperar pelo restabelecimento da iluminação (por duas vezes) que levou à interrupção do encontro durante dez minutos, para poder festejar.

A paragem permitiu que o Basaksehir celebrasse ainda com o jogo a decorrer, a partir dos 80 minutos.

O Trabzonspor, única equipa que ainda poderia reclamar o título, perdeu (3-4) com o Konyaspor e já não poderá anular a diferença de sete pontos que separa o vice-líder (com 62) do topo.

Na equipa de Istambul actuam os brasileiros Robinho (ex-Santos, Real Madrid, Manchester City e AC Milan) e Júnior Caiçara (ex-Gil Vicente), bem como o cabo-verdiano Carlos Ponck (ex-Benfica, P. Ferreira, Desp. Chaves e Desp. Aves), tendo esta conquista consagrado ainda o defesa português Miguel Vieira, que esteve emprestado aos austríacos Wolfsberger, mas foi titular na segunda jornada da liga turca, frente ao Fenerbahce.