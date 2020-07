Devo instalar a app StayAway Covid? Como funciona? Fica com os meus dados?

A aplicação portuguesa de rastreio de contactos StayAway Covid, que nasceu com o objectivo de ajudar a travar a propagação da pandemia de covid-19 no país, deve ser lançada a nível nacional ainda antes do final do mês. Há meses que investigadores e políticos de todo o mundo discutem os benefícios e limites destas aplicações móveis, com vários exemplos a funcionar na Europa.

