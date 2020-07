Nasceu o primeiro bebé infectado com coronavírus durante a gravidez em Portugal

Nasceu, há cerca de duas semanas, o primeiro bebé em Portugal que foi infectado com o novo coronavírus durante a gravidez. A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada pelo PÚBLICO junto de Fernando Cirurgião, director do serviço de obstetrícia do hospital São Francisco Xavier, onde o bebé se encontra internado.

“Era uma gravidez que tinha infecção confirmada, sabíamos que a grávida tinha covid-19. Como tal, o levantar da suspeita em relação ao bebé permitiu que as colheitas fossem feitas de imediato”, explica o especialista, dizendo que a amostra de sangue retirada à criança logo após o nascimento mostra provas de que houve transmissão vertical congénita in utero.

O bebé nasceu com 34 semanas e dois dias, com sintomas graves de covid-19 – tais como falta de ar e pneumonia – que obrigou à transferência da criança para os cuidados intensivos.

“Importa lembrar que é um bebé prematuro por natureza. Esta doença infecciosa, a exemplo de outras, está associada a maior risco de prematuridade. Como tal, são bebés que podem precisar desse apoio da neonatologia. Aí é que fica um bocadinho a dúvida quando à gravidade da situação. Comparativamente a outros bebés com esse tempo de gestação, parece-me que este poderá ter uma intensidade maior de sintomas e dificuldades que outros bebés com 34 semanas talvez não tivessem. É um bocadinho isso que leva a dizer que pode existir um componente associado à infecção materna e não só a maturidade”, considera Fernando Cirurgião.

A mãe do bebé, que não pertence a qualquer grupo de risco, está a recuperar da infecção, tal como o recém-nascido. Apesar de já terem ocorrido dezenas de nascimentos em que as mães estavam infectadas com covid-19, este é o primeiro caso conhecido no país de uma transmissão do vírus in utero durante a gravidez.