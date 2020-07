Leiria: Incêndio em Barreiria faz um morto. Homem foi encontrado dentro de carro “carbonizado”

Foi encontrada este sábado uma vítima mortal no interior de uma viatura “carbonizada” na zona da Barreiria, em Santa Catarina da Serra, em Leiria. O homem foi encontrado quase meia hora depois do alerta de incêndio ter sido dado ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, confirmou o PÚBLICO.

O alerta de incêndio foi dado às 16h03 e o carro foi encontrado por volta das 16h30. Questionado pelo PÚBLICO, fonte do CDOS evita relacionar o acidente com o incêndio que deflagrou na Barreiria e aponta que as causas da morte da vítima serão investigadas.

Além disso, este incêndio e o incêndio que deflagrou no Arrabal, também na freguesia de Santa Catarina da Serra, não estão relacionados e são “distintos”. O incêndio na Barreiria já foi dado como extinto, sendo que o fogo no Arrabal está dado como resolvido.

A ANEPC também aponta que, às 19h, estavam activos 368 fogos em todo o território nacional, envolvendo 2351 operacionais, 724 viaturas e 22 meios aéreos.