Há mais 313 infecções e duas mortes — Lisboa e Vale do Tejo concentra 77% dos novos casos

A tendência das últimas semanas mantém-se e Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a região com a maior percentagem de casos: nas últimas 24 horas, 77% das novas infecções foram detectadas nesta zona do país, revelou o boletim epidemiológico diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal regista este sábado mais duas mortes por covid-19 (num total de 1684 óbitos) e mais 313 casos de infecção – o que corresponde a um aumento de 0,7% em relação aos números de sexta-feira. Existem, neste momento, 13.553 infecções activas.

Há 33.153 pessoas recuperadas da infecção de covid-19, mais 363 do que na sexta-feira.

Quanto ao número de novas infecções, há 241 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 35 no Norte, 14 na região Centro, quatro no Alentejo, 16 no Algarve. Nas ilhas, há um novo caso na Madeira e dois nos Açores.

O boletim epidemiológico deste sábado dá ainda conta de um total de 452 pessoas internadas por todo o país (mais cinco do que na sexta-feira) e de 65 pessoas em unidades de cuidados intensivos (menos duas do que no dia anterior).

Há ainda mais 363 pessoas que recuperaram da infecção no último dia. Ao todo, são 33.153 as pessoas que foram consideradas “curadas” da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Subtraindo ao total de casos (48.390) o número de mortes (1684) e o número de recuperados (363), há ainda 13.553 infecções activas em Portugal.

Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico deste sábado da Direcção-Geral da Saúde, não tendo existido conferência de imprensa.