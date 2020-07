A demora na acusação do GES torna urgente a Estratégia de Combate à Corrupção

A acusação do Ministério Público contra Ricardo Salgado e mais 24 arguidos mostra um quadro de horror sobre como as elites políticas e económicas ficaram reféns de uma pessoa sem escrúpulos, que tudo usou e manipulou para criar uma rede de influência que o transformou no verdadeiro merecedor da alcunha com que ficará para a história, a de “Dono Disto Tudo”. Um DDT verdadeiramente tóxico.

