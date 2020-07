TVI já tem director de Informação e PSD critica contratação milionária de Cristina

A TVI já tem novo director de Informação, o jornalista Anselmo Crespo, que se muda da TSF para a estação de Queluz, mas o que realmente preocupa o PSD é o dinheiro gasto na contratação de Cristina Ferreira para regressar à Media Capital como directora, administradora e até accionista. As críticas vieram do presidente Rui Rio, mas também de Miguel Poiares Maduro, antigo ministro com a pasta da comunicação social, ambos nas redes sociais.

Depois de várias críticas ao apoio de 15 milhões de euros do Estado aos media em compra antecipada de publicidade para compensar a crise do sector devido à covid-19, Rui Rio voltou neste sábado ao ataque. “Percebe-se agora o apoio de 15 milhões de euros do Governo a este sector; realmente as despesas são muitas e a crise é grande. Aguardemos agora notícias sobre o apoio público socialista à dispendiosa contratação do novo treinador do Benfica”, escreveu o líder social-democrata no Twitter. Já em Maio criticava o facto de os 15 milhões de euros de impostos” irem “ajudar a pagar os programas da manhã e o Big Brother”.

“As empresas privadas devem ser livres de pagarem aos seus funcionários e gestores o que quiserem. (…) Mas é diferente quando pedem apoio financeiro ao Estado”, escreveu Miguel Poiares Maduro. Lembrando que os bancos que receberam auxílio do Estado durante a troika ficaram sujeitos a tectos salariais, acrescentou que agora “ninguém parece incomodado com contratações milionárias por empresas de media que ainda há pouco reclamavam auxílios públicos”. Do pacote de 15 milhões de euros em publicidade institucional antecipada para este ano e o próximo, a TVI vai receber 3,342 milhões de euros – e acaba de contratar Cristina Ferreira por um salário anual de três milhões de euros. “Há sempre um juízo diferente quando estão em causa estrelas populares, mas não devia!”, remata o antigo ministro de Passos Coelho.

Depois da contratação de Cristina Ferreira ter dominado a tarde de sexta-feira, é agora tempo de a TVI arrumar a área da Informação: o actual subdirector da TSF, o jornalista Anselmo Crespo, será o novo director de Informação da TVI. E o jornalista da RTP João Fernando Ramos muda-se também para a TVI para dirigir a TVI Porto, mas não deverá ficar integrado na direcção de Informação, antes reportando directamente ao novo director-geral Nuno Santos. O outro nome já conhecido desde a noite de sexta-feira para integrar a direcção de Informação é o de Pedro Mourinho, vindo da SIC – o jornalista está no canal da Impresa desde 2000, altura em que foi convidado pelo mesmo Nuno Santos para se mudar da RTP e integrar a equipa fundadora da SIC Notícias.

Para completar a equipa, ainda faltam três nomes - pelo menos um deles será uma solução interna. A nova estrutura só começa a trabalhar a 1 de Setembro, pelo que Pedro Pinto mantém-se até lá como director interino, depois de ter assumido essa função com a saída de Sérgio Figueiredo há quase duas semanas. O foco da nova equipa será o aumento da presença da TVI nas plataformas digitais assim como a aposta na TVI24. O novo estúdio de informação já estava a ser preparado com Sérgio Figueiredo e o processo vai agora ser acelerado. José Alberto Carvalho, embora não integrando a nova direcção vai ter um papel chave na nova organização e fazer a ponte entre a redacção, a DI e a equipa de consultores da BCG - Boston Consulting Group que tem estado a acompanhar o processo de mudanças na TVI.

O PÚBLICO contactou a TVI sobre a chegada de Anselmo Crespo, mas o canal recusou comentar a contratação. Nuno Santos deverá apresentar a estrutura completa no início da próxima semana. A tutela da programação ficará directamente com Nuno Santos, e a Informação terá uma estrutura autónoma mas também sob a sua alçada de director-geral (como acontecia no tempo de José Eduardo Moniz) e a partir de Setembro Cristina Ferreira será responsável pela pasta do entretenimento e ficção antes de regressar ao ecrã lá mais para diante.

Anselmo Crespo foi jornalista da SIC durante 12 anos, tendo-se mudado para a TSF no Verão de 2016 quando em Carnaxide era editor de Política há um ano e coordenava o Jornal da Noite. Na TSF assumiu o cargo de sub-director.

Já João Fernando Ramos, que vai agora liderar a delegação da TVI no Porto, é jornalista da RTP Porto e fez toda a sua carreira no operador público, onde começou pela rádio. Apresentou sobretudo os noticiários da hora do almoço tradicionalmente emitidos a partir do centro de produção do Norte da RTP, mas é também pivot residente da RTP2. Em 2018 foi alvo de queixas de falta de isenção à ERC e à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) por entrevistar personalidades de empresas e entidades que patrocinam o carro com que participa em rallies, que acabaram por ser arquivadas. Uma das marcas era a Douro Azul, a empresa de turismo no rio Douro de Mário Ferreira, que comprou 30,22% da Media Capital em Abril.