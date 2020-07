Pedro Nuno Santos defende que PS deve tentar assinar acordos formais com BE, PCP e PEV

É mais um sinal de distanciamento em relação a António Costa. Para Pedro Nuno Santos, ministro das Infra-estruturas, o PS deve tentar assinar acordos formais com BE, PCP e PEV ainda nesta legislatura. A declaração foi feita em entrevista à TSF/Dinheiro Vivo, na semana em que o primeiro-ministro se reuniu com os partidos à esquerda e antigos parceiros, para negociar o Orçamento de Estado para 2021. Sem um acordo formal, as negociações dos próximos anos acontecem “orçamento a orçamento”, uma solução que não teria sido a escolhida por Pedro Nuno Santos.

