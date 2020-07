Duarte Cordeiro reeleito presidente da FAUL do PS

Duarte Cordeiro foi reeleito presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS com 95% dos votos, nas eleições federativas que decorreram sexta-feira e terminam este sábado.

Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares desde Fevereiro de 2019, foi eleito pela primeira vez presidente da FAUL - a segunda maior estrutura federativa do PS após a do Porto - em 2018, sucedendo neste cargo ao actual deputado e presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, Marcos Perestrello.

Actualmente, é também coordenador da resposta à covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, depois de já ter sido líder da Juventude Socialista e vice-presidente da Câmara de Lisboa. Conotado com a ala esquerda do PS, foi director da campanha de António Costa nas últimas eleições legislativas, assim como da candidatura presidencial de Manuel Alegre, em 2011.

“No universo eleitoral dos perto de 6.300 militantes com quotas pagas e que assim integram o universo eleitoral, pela primeira vez foi possível exercer o seu direito de voto por via electrónica”, salienta ainda o comunicado. De acordo com o texto, 950 militantes aderiram a esta forma de votação, que foi usada de forma obrigatória nas 19 freguesias em que se encontra decretado o estado de calamidade sendo opcional nas restantes.

Foi também eleita neste processo a presidente do Departamento das Mulheres Socialistas Igualdade e Direitos da FAUL, Susana Amador (90% dos votos), bem como a respectiva Comissão Política (86%). O Congresso da FAUL realizar-se-á, de acordo com o previsto pela Comissão Nacional do PS em 12 de Setembro.

Em Bragança, foi reeleito o deputado e ex-secretário de Estado da Protecção Civil, Jorge Gomes, com mais de 62% e 621 votos, numa eleição em que teve como concorrente a presidente da Câmara de Mirandela, Júlia Rodrigues.

Em Castelo Branco, o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, venceu as eleições para presidente da federação, com mais 261 fotos do que o seu adversário, Leopoldo Rodrigues, tendo atingido os 668 votos contra 401 votos de Leopoldo Rodrigues.

Em Leiria, onde também havia dois candidatos, a presidência da federação foi ganha pelo presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, com 61% e 737 votos, contra os 477 votos do adversário, José Pereira dos Santos. Walter Chicharro sucede a António Sales, actual secretário de Estado da Saúde

Na Guarda, foi eleito o candidato único, Alexandre Lote, com 457 votos. É a segunda vez que se candidata, a primeira foi em 2018, tendo perdido na segunda volta com Pedro Fonseca, que se demitiu em Julho de 2019 por a lista de candidatos às eleições legislativas ter sido chumbada pela comissão política distrital.

Em Portalegre, a presidência da federação foi ganha pelo deputado Ricardo Pinheiro, que sucede ao também deputado Luís Testa. Candidato único e antigo presidente da Câmara de Campo Maior, Ricardo Pinheiro obteve 94,76% dos votos.

A Federação do Baixo Alentejo, elegeu com 95, 3% dos votos Nelson Brito, que sucede a Pedro do Carmo. Nelson Brito é presidente da Câmara de Aljustrel e preside ao Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.

Em Évora, a federação foi ganha com, 96% dos votos, por Luís Dias, presidente da Câmara de Vendas Novas, sucedendo a a Norberto Patinho, actual deputado

No Algarve, foi reeleito presidente da federação o deputado Luís Graça, com 95% dos votos.

A federação do Oeste, reelegeu, com 96% de votos, Carlos Bernardes, presidente da Câmara de Torres Vedras.

Em Viana do Castelo, com 82% dos votos, foi reeleito Miguel Alves, presidente da Câmara de Caminha.