António Costa votou electronicamente para a FAUL

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, votou esta sexta-feira, electronicamente para a eleição do presidente da federação do PS a que pertence, a Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL), a cuja liderança Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, se recandidata, sem oposição,

Continuar a ler