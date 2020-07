Somos o país dos casos

“Saco azul”, Vieira e SAD; Ricardo Salgado no caso BES; José Sócrates, Operação Marquês; Assalto à Academia de Alcochete; cinco juízes na teia da corrupção; caso Rui Pinto, pirataria informática. Poderia continuar a mencionar mais casos, mas este jornal não me daria mais espaço para fazê-lo. Diga-se o que se disser, a justiça no nosso país está muito pior que esta pandemia. Esta vai servindo de campanha eleitoral para todos os partidos.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Hong Kong

Desde o ano passado que acompanho os protestos em Hong Kong. Com a recente aprovação da lei nacional de segurança, que coloca Hong Kong sob total controlo chinês, desrespeitando o acordo estabelecido com o Reino Unido e que deveria vigorar até 2047, a China coloca-se num novo e perigoso patamar nas relações internacionais já que demonstra não respeitar acordos e tenta impor a sua autoridade implacável, onde o respeito pela liberdade de expressão não existe.

Recentemente, na sua 44.ª sessão do Concelho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, foi votada uma declaração de suporte a esta nova lei de segurança nacional por 53 países. Só 27 países votaram contra, maioritariamente democracias. Estranhamente, ou não, tal como os Estados Unidos, Portugal absteve-se. Quando uma potência mundial, que não inibe de violar os mais elementares direitos humanos, expande o seu poder a nível regional e global, como pode Portugal ficar de fora do grupo dos que se lhe opõem!?

Pedro Carneiro, Ermesinde

Férias judiciais

O presidente da Associação de Juízes que alternadamente às quartas-feiras oferece aos leitores do PÚBLICO bons e oportunos artigos em linguagem clara e às vezes com graça, por ora desce da tribuna para subir ao púlpito e de acordo com a conhecida metáfora de António Vieira bradar “pela milésima vez aos peixes” que não são os juízes os responsáveis pelas ainda e sempre polémicas férias judiciais!

Para o efeito faz uma resenha histórica do percurso regimental das referidas férias e assume com apreciado nitidez ser indiferente para os juízes qualquer mudança e assegura a disponibilidade da classe para alterar o actual regime, quando o governo assim o entender.

Defende ainda que todos quantos trabalham nos tribunais possam gozar as suas férias de acordo com a lei geral e seus interesses pessoais ou familiares, o que nos parece ser merecedor do aplauso geral.

Face a tão grande clareza e determinação, esperemos agora que o simpático quarta-feiral escriba volte até nós para comentar o crónico desregramento do desagradável incumprimento dos horários nos nossos tribunais. Sempre seria um avanço.

José Manuel L. Pavão, Porto

A caminho do bloco central

Francisco Assis foi contra a “geringonça”. O PS colocou-o agora como presidente do CES (Conselho Económico e Social). Um sinal mais de direita, a caminho do bloco central…

Ernesto Silva, Vila Nova de Gaia​