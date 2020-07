Invasor e superpredador do Tejo está a dizimar espécies nativas

Há um novo alerta de perigo no Tejo. A população de siluros, uma espécie invasora também conhecida como peixe-gato europeu, multiplicou-se de forma descontrolada no rio e está a ameaçar seriamente outros peixes, nomeadamente autóctones com grande valor para os ecossistemas e para os profissionais da pesca, como enguias, sáveis e lampreias. Ou até outras espécies invasoras igualmente importantes a nível comercial como o lagostim do rio. Pescadores e biólogos falam mesmo numa situação que se pode tornar irreversível se não se agir já e começar a combater a população destes superpredadores que comem tudo o que, vivo ou morto, caiba nas suas enormes e vorazes bocas.

