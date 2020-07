“A substituição mais difícil da história do Flamengo”: a reacção da imprensa brasileira à saída de Jorge Jesus

Só falta a apresentação para Jorge Jesus ser oficialmente treinador do Benfica, depois de treinador e clube chegarem a acordo. No Brasil, contudo, muitos não conseguem esconder a surpresa pela saída de um técnico que, em apenas um ano, conquistou cinco títulos ao comando do Flamengo.

No jornal diário O Globo, a saída de Jorge Jesus para o Benfica e a necessidade de ocupar o lugar deixado vago é considerada a “substituição mais difícil da história do Flamengo”, não pelo facto de o técnico ser o melhor de sempre na história do emblema “rubro negro”, mas pelo nível de jogo que Jesus conseguiu atingir. As dificuldades económicas e desportivas criadas pela crise pandémica vão dificultar a substituição eficaz do técnico português, acrescenta o jornal.

No Gazeta Esportiva, é destacada a despedida feita pelo treinador aos adeptos “rubro negros”, no qual Jorge Jesus garante que existirá sempre uma ligação eterna ao clube do Rio de Janeiro. Já a Lance faz uma análise estatística à passagem do português pelo Flamengo: nas 57 partidas realizadas com Jesus, o clube conquistou 81,2% dos pontos conquistados, não tendo perdido por qualquer vez no Maracanã, casa do Flamengo.

Foto DR

Também já são equacionadas as soluções para o lugar que o treinador português deixou vago. A Lance diz que o Flamengo prefere “gringos”, sendo que um nome comum à generalidade das publicações é Marco Silva, que está actualmente sem clube após uma passagem pelo Everton. Caso se viesse a confirmar esta transferência, seria o primeiro clube treinado pelo antigo técnico do Sporting fora do continente europeu.