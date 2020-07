Sofia Araújo falha acesso à final do Madrid Open

Após três excelentes jogos no Madrid Open 2020, o terceiro torneio do ano do World Padel Tour (WPT), Sofia Araújo e a argentina Maria Virginia Riera não estiveram neste sábado ao nível que já atingiram esta época e falharam a presença numa final do circuito mundial de padel. No Madrid Arena, contra uma das duplas mais promissoras da prova (Marta Ortega e Bea González), Araújo e Riera foram batidas em dois sets: 6-2 e 6-3.

O percurso de Sofia Araújo e Virginia Riera no Madrid Open 2020 começou com um triunfo fácil nos 16-avos-de-final frente a Carmen García e Beatriz Sánchez (6-3 e 6-1), mas a partir de quinta-feira a dupla luso-argentina teve sempre pela frente rivais com ranking superiores.

Nos “oitavos”, Araújo (28.ª do WPT) e Riera (25.ª) mediram forças com as experientes Carolina Navarro e Cecília Reiter, jogadores que repartem o 15.º lugar, mas contrariaram o favoritismo das adversárias com um difícil triunfo em três sets: 2-6, 6-4 e 6-1.

Garantida a quarta presença nos quartos-de-final do WPT, Sofia Araújo e Virginia Riera acabaram por protagonizar uma das surpresas deste ano no circuito mundial ao venceram na Madrid Arena de forma contundente Alejandra Salazar e Ariana Sánchez, espanholas que lideram o ranking mundial, com os parciais de 7-6 e 6-3.

Com uma inédita presença em meias-finais, feito que apenas uma portuguesa (Ana Catarina Nogueira) tinha atingido no WPT, Sofia Araújo e Virginia Riera voltaram a não serem favoritas e neste sábado tiveram pela frente uma das duplas mais jovens e irreverentes do circuito: Marta Ortega, número 2 do WPT, e Bea González, número 13.

Se no dia anterior contra as lideres do ranking mundial a portuguesa e a argentina nada tinham a perder, com a possibilidade de atingirem uma final do WPT e perante duas adversárias de enorme qualidade, mas com menor estatuto do que Salazar e Sánchez, Sofia e Riera acusaram a pressão de disputarem pela primeira vez uma meia-final.

Com Marta Ortega e Bea González consistentes, o primeiro set começou a ficar decidido logo no terceiro jogo, quando as espanholas conseguiram a primeira quebra de serviço, e, de forma natural, o primeiro parcial foi sempre controlado por Ortega e González, que ganharam vantagem na partida com um 6-2.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O set seguinte acabou por não ser muito diferente. Com muitos erros não forçados de Sofia e Riera, as espanholas fizerem breaks no quinto e nono jogo, garantindo uma inédito presença numa final (é o primeiro ano que jogam juntas), com um parcial de 6-3.

Apesar da derrota, a excelente prestação de Sofia Araújo nestes dois primeiros torneios do WPT pós-covid 19 (quartos e meias-finais) garante pontos importantes à portuguesa, que deverá aproximar-se mais um pouco do top-20 mundial.

O próximo torneio do WPT será o Adeslas Open 2020, que será realizado entre 2 e 9 de Agosto, novamente em Madrid, sem público nas bancadas.