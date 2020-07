Renato Sanches infectado com covid-19

O jogador português Renato Sanches está infectado com covid-19. A informação foi avançada neste sábado pelo treinador do Lille, clube do médio luso, que confirmou ainda existirem mais dois jogadores infectados: Jonathan Ikoné e Jonathan Bamba.

“O Renato - o primeiro que teve sintomas - está em Portugal. Tem de testar negativo duas vezes para lhe ser permitido viajar. Já Bamba e Ikone estão em França e estarão de volta ao plantel em breve, provavelmente esta segunda-feira”, esclareceu Christophe Galtier, técnico do Lille, depois do encontro particular frente ao Mouscron (vitória por 2-1), no qual não contou com os três jogadores.

De acordo com o treinador, os jogadores contraíram o novo coronavírus durante a semana de férias dada aos atletas, no início deste mês.