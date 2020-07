Equipa de Francisco Oliveira vence Mateus Rosé Pro-Am PGA

Francisco Oliveira conquistou hoje (Sábado) o Mateus Rosé Pro-Am PGA, o torneio entre amadores e profissionais que encerrou o programa oficial do Solverde Campeonato Nacional PGA, no Vidago Palace Golf Course, concelho de Chaves.

O profissional algarvio, a jogar este ano no Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões do golfe europeu, emparceirou com os amadores João Gilberto Amorim, António Pereira e Jorge Pereira Lima.

Esta equipa n.º 2 de Viana somou 85 pontos “stableford net”, a mesma pontuação dos 2.º classificados, a formação da City, do profissional André Carvalho e os amadores Luís Castro Fernandes, Joaquim Oliveira Mendes e Paulo Barciela.

Foi preciso recorrer ao sistema de desempate para apurar-se os vencedores e aí os jogadores da equipa de Viana fizeram mais pontos (44) nos últimos nove buracos do que o conjunto da City (42).

«Foi uma experiência engraçada», disse Francisco Oliveira, que teve, assim, um prémio de consolação, já que foi um dos protagonistas do Campeonato Nacional.

Com efeito, liderou durante grande parte da primeira volta, terminando nesse dia no 2.º lugar.

Mas uma exibição menos apurada nos dois últimos dias atirou-o para um 11.º lugar final (+2). Pelo menos, no dia seguinte, saiu de Vidago como um vencedor.

E o antigo jogador do Clube de Golfe de Vilamoura é mesmo um vencedor, pois nos seus tempos de estrela dos Skyhawks conquistou quatro torneios do circuito universitário americano, enquanto estudou na Point University. No estado da Georgia.

Na cerimónia de entrega de prémios atribuíram-se os troféus do Solverde Campeonato Nacional PGA aos novos campeões nacionais de 2020 – Leonor Bessa, Tomás Bessa e Nelson Cavalheiro –, e também aos vencedores do Mateus Rosé Pro-Am PGA.

Estiveram na cerimónia de entrega de prémios Nelson Cavalheiro, presidente da PGA de Portugal; Paulo Ferreira, diretor do Vidago Palace Golf Course; Pedro Lima Pinto, administrador da Greatgolf; Manuel Guedes, administrador da Sogrape; e Manuel Violas (filho), administrador da Solverde.

A boa notícia nos discursos da praxe foi a vontade manifestada pela Solverde e pela Sogrape de manterem para o ano os patrocínios e estes dois eventos.

A organização do Solverde Campeonato Nacional PGA esteve a cargo da PGA de Portugal, em colaboração com a Greatgolf, sendo a prova sancionada pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG).

O torneio de 10 mil euros em prémios monetários contou para o ranking mundial amador pelo segundo ano consecutivo e pela primeira vez disponibilizou resultados em direto, buraco a buraco.

Veja mais em www.golftattoo.com