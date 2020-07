Campeã mundial de patinagem Ekaterina Alexandrovskaya morre aos 20 anos

A patinadora australiana Ekaterina Alexandrovskaya, de origem russa, campeã mundial júnior de pares, morreu, aos 20 anos, informa hoje a imprensa russa, adiantando que as autoridades estão a investigar o caso.

De acordo com a agência Interfax, Ekaterina Alexandrovskaya, que conquistou o título mundial em 2017, foi encontrada caída, já sem vida, perto do seu apartamento no centro de Moscovo, onde se encontrava depois de sofrer uma lesão nos treinos no Canadá.

O australiano Harley Windsor, antigo par e também campeão mundial, reagiu à morte da antiga companheira e disse estar “desolado”.

“Tudo o que conquistámos juntos é algo que jamais esquecerei e guardarei sempre no meu coração”, escreveu o patinador na rede Instagram.