Morreu Phil Ashley, teclista dos Kiss

Aconteceu já no dia 10 de Julho, mas só esta sexta-feira é que a família confirmou o falecimento de Phil Ashley (1954-2020), teclista dos Kiss e músico que tocou também com Mick Jagger e The Rolling Stones, os Aerosmith, Jeff Beck e Joe Satriani. Tinha 65 anos.

Paul Stanley, um dos fundadores da banda norte-americana, em 1973, foi quem inicialmente deu a notícia do desaparecimento do ex-companheiro: “Não tenho palavras”, escreveu no Twitter no passado dia 13. “O meu querido amigo Phil Ashley morreu repentinamente. Era um ser autêntico, caloroso e afável, com quem partilhei tantas horas em conversas sobre o valor da vida, da família e da música. Ele tocou com muitos dos maiores. O tempo que não teremos juntos deixa-me vazio”, acrescentou o guitarrista e vocalista dos Kiss.

Em comunicado, a família confirmaria depois a morte de Phil Ashley. “Estamos destroçados. Era um pai, marido e companheiro amoroso, um amigo extraordinário e um músico apaixonado e talentoso”, escreveu a família nas redes sociais, anunciando para o próximo ano a realização de uma cerimónia de homenagem à sua vida e carreira.

Também Joe Satriani lamentou o desaparecimento de Ashley. “Ele era um músico e um ser humano excelente”, escreveu o guitarrista no Twitter, acrescentando uma fotografia de ambos ao lado de Doug Wimbish e Simon Philips, na gravação, em 1992, do álbum de estúdio The Extremist.