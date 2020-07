O Público não pára para que você possa parar. Boas férias!

A partir desta segunda-feira, dia 20, poderá ler na nossa edição impressa, diariamente, um especial de Verão com entrevistas, um questionário diário de Proust, uma série de trabalhos sobre os 200 anos da Revolução Liberal, as histórias dos hinos de vários países ou as crónicas de Ferreira Fernandes, ex-director do Diário de Notícias.

Seguramente que a covid-19 vai continuar a ocupar grande parte da nossa atenção editorial, mas a verdade é que estamos no Verão. No PÚBLICO online vai ter um site que agregará estes trabalhos e que terá outras novidades. A começar por um novo serviço de meteorologia, sistematicamente actualizado e pesquisável, que vai gerar, por inteligência artificial, artigos com as principais variações e previsões da temperatura no país. Além disso, vamos ter um novo jogo, o Bridge, para acrescentar às palavras cruzadas e ao sodoku.

Temos ainda outras formas de ir ter consigo. Pode aceder ao nosso canal do Messenger pela página do Verão 2020 (disponível a partir deste domimgo), ou através da nossa conta no Facebook, e falar connosco a qualquer hora. Este serviço de entrega de notícias permite-lhe personalizar o que quer ler e estará consigo sempre que precisar dele.



Esta página foi desenvolvida para ser de leitura simples num telemóvel, porque imaginamos que o vá levar consigo, quer esteja de férias, quer esteja a trabalhar. É o que fazem 70 por cento dos nossos leitores. Por isso, criamos a possibilidade de subscrição da #verão2020 na nossa aplicação.

O Verão é no PÚBLICO.