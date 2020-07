DD Peartree lança Caveat a fechar uma trilogia e a antecipar novo álbum em 2021

Cantautor luso-irlandês que começou a sua carreira na Madeira, em 2008, DD Peartree foi até 2010, ano em que se mudou para Lisboa, uma presença assídua no circuito de música ao vivo madeirense, abrindo o concerto dos Hands On Approach no Antena 3 On Tour, em Santana, e participando no Kool Fest 2009 no Funchal, com os Terrakota e os Mundo Secreto. Sob a orientação do produtor Paulo Miranda, gravou ainda em 2009 11 canções, entre o Funchal e Viana do Castelo, e já em Lisboa um EP com quatro faixas, uma das quais, The love I used to love, foi seleccionada para a colectânea de Novos Talentos Fnac em 2010. Em 2012 mudou-se para a Noruega, daí lançando o seu álbum de estreia, twists & turns, com as gravações realizadas em Portugal acrescidas de um single, Big little things. Vencedor do concurso Don’t Stop Believing, da Radio Nova (Oslo), ali interpretando um clássico dos Journey, foi incluído numa colectânea editada pela Radio Nova Records e actuou, durante dois anos, um pouco por todo o país.

DD voltou em 2015 para a Madeira, onde lançou o tema My song is gone, produzido e gravado em casa e incluído numa colectânea do festival nacional itinerante de one man bands Um ao Molhe, no qual também em 2015 e 2017, no Funchal. Fez-se novamente aos palcos da região e em 2017 rumou à Austrália, actuando e fazendo maquetas de dezenas de canções. No regresso a Portugal, em 2018, reencontrou Paulo Miranda no AMP Studio em Viana do Castelo “e registou três dos muitos temas que trazia na bagagem”. Dreamer disease e West coast, lançados respectivamente em Janeiro e em Junho de 2019, foram bem recebidos nas redes sociais e nas rádios nacionais.

Agora, DD Peartree lança Caveat, tema do presente videoclipe, que fecha a trilogia de canções gravadas no regresso a Portugal. “Em formato curta metragem, o vídeo utiliza uma pequena narrativa, atmosférica e estilizada, em que o protagonista, representado pelo artista António Pascal, batalha como a lacuna provocada pela ausência de alguém”, justifica em comunicado. DD Peartree tem em pré-produção um novo álbum para 2021.