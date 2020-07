Surpresa. Autarcas da AML não foram consultados pelo Governo sobre fim de restrições na lotação de transportes

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) “não foi consultada sobre qualquer proposta ou intenção do Governo para mudar as regras na lotação dos transportes públicos”, garantiu ao PÚBLICO fonte autorizada daquela entidade, que é presidida pelo autarca de Lisboa, Fernando Medina. O esclarecimento surge depois de o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, ter admitido à TSF/Dinheiro Vivo acabar com as restrições de lotação nos transportes públicos. Actualmente, metro, autocarros e comboios podem circular apenas com dois terços da lotação máxima, para reduzir o risco de contágio da covid-19.

“É difícil controlar a lotação num comboio, por exemplo, de Sintra, que leva duas mil pessoas, que tem 20 e tal portas, quatro plataformas na estação... Não conseguimos controlar, é impossível”, resume o governante.

“Aquilo que temos de fazer é garantir que as pessoas todas usem máscara, garantir a higienização, diária e sempre que possível mais do que uma vez, nos comboios, mas é importante que todos saibam também que a CP tem 2000 trabalhadores diariamente dentro de comboios e só tivemos três infectados em 2000 trabalhadores”, contrapõe Pedro Nuno Santos, lembrando que Portugal é “um dos poucos países da Europa” que restringe a lotação permitida no transporte público. "A maioria das capitais, onde há até uma intensidade de utilização do transporte urbano muito maior do que na Área Metropolitana de Lisboa [AML], não têm essa limitação.”

Estas declarações apanharam de surpresa os autarcas da zona de Lisboa, onde 19 freguesias de cinco concelhos estão em situação de calamidade. Esta sexta-feira de manhã, o autarca de Loures, Bernardino Soares, insistia que o executivo de António Costa “tem de ver onde há outros meios para reforçar percursos e horários mais sensíveis nos transportes públicos e colocá-los ao serviço da população”.

​“Antes de desleixar a defesa da saúde pública, vamos procurar novas soluções. Se não, vamos ter uma situação ainda mais grave no Inverno. O Governo está a ir pelo caminho mais simples, mas neste caso é pior. Estou em completo desacordo com essa postura”, disse, referindo-se às declarações do ministro Pedro Nuno Santos.

Também em declarações ao PÚBLICO, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, considerou que o ministro está a ponderar “a solução mais fácil e não a mais aconselhável do ponto de vista da saúde pública”.