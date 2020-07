Lisboa é único dos cinco concelhos onde os novos casos não estão a descer

Lisboa é o único dos cinco concelhos sob vigilância especial na Área Metropolitana de Lisboa em que os novos casos de covid-19 não estão a descer desde o princípio de Julho. No final de Maio e até à primeira semana deste mês, era em Sintra que se registavam mais novos casos por dia, mas este concelho está em quebra contínua há duas semanas e deixou Lisboa no topo da lista, com valores que rondam os 300 novos casos a cada sete dias.

