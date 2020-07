Jornalista Pedro Mourinho troca SIC pela TVI, onde deverá ser subdirector de Informação

O jornalista Pedro Mourinho vai deixar a SIC para se mudar para a TVI para integrar a direcção de Informação. O anúncio da sua saída foi feita nesta sexta-feira à redacção da estação do grupo Impresa e acontece no mesmo dia em que a SIC perdeu Cristina Ferreira também para a rival de Queluz de Baixo.

Questionadas pelo PÚBLICO, nem a SIC nem a TVI quiseram confirmar. Pedro Mourinho irá integrar a equipa da direcção de Informação, mas não será o director. A composição da equipa deverá ser anunciada nos próximos dias.

O director de Informação da TVI, Sérgio Figueiredo, saiu do cargo no dia 10 deste mês e as funções passaram a ser assumidas interinamente por Pedro Pinto, que já era subdirector de Informação. Poucos dias antes fora a jornalista Ana Leal que deixara a estação, depois de estar suspensa desde o final do mês de Maio por ter divulgado ao conselho de redacção e-mails privados trocados entre si e a direcção do canal sobre o fim do seu programa, em Março.