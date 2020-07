Jackpot de 50 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

O próximo concurso do Euromilhões prevê um jackpot de 50 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave vencedora desta sexta-feira, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 96.257,23 euros, vai para sete apostadores, um dos quais em Portugal, enquanto o terceiro prémio, de 31.495,66 euros, vai ser entregue a cinco apostadores no estrangeiro. O quarto prémio, de 925,45 euros, vai ser entregue a 53 apostadores, sendo seis em território nacional.

A chave vencedora do concurso 057/2020 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 7 - 15 - 27 - 41 - 43 e pelas estrelas 7 e 9.

O código vencedor do concurso 29/2020 do M1lhão, sorteado também esta sexta-feira, é o WDM 29043, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu no distrito de Bragança.

Esta informação não dispensa a consulta do site oficial dos Jogos Santa Casa.