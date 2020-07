Ferreira Fernandes volta ao PÚBLICO

Ferreira Fernandes vai passar a escrever no PÚBLICO, todos os sábados, a partir do dia 25 de Julho. Ferreira Fernandes, ex-director do Diário de Notícias, que trabalhou no PÚBLICO no início dos anos 90, é um jornalista e cronista de referência que tem o seu nome ligado a vários projectos editoriais portugueses como o Diário Popular, semanário O Jornal, Visão, revista Focus, entre outros.

Ferreira Fernandes vai escrever no espaço P2 Verão, páginas que arrancam na segunda-feira e nas quais será possível ler grandes entrevistas e séries especiais como a transição da ditadura para a democracia no Ministério dos Negócios Estrangeiros ou os 200 anos da Revolução Liberal.

Nascido em Luanda em 1948, Ferreira Fernandes recebeu vários prémios de jornalismo, nomeadamente o Prémio Bordalo (jornalista do ano) atribuído pela Casa da Imprensa e o prémio jornalista do ano do Clube de Jornalistas do Porto. Repórter de excepção, tem vários livros publicados, nomeadamente Os Primos da América e Madeirenses Errantes.

O PÚBLICO não pára para que você possa parar. Boas férias!

No PÚBLICO online, um novo site agregará trabalhos de Verão e terá outras novidades. A começar por um novo serviço de meteorologia, sistematicamente actualizado e pesquisável, que vai gerar, por inteligência artificial, artigos com as principais variações e previsões da temperatura no país. Além disso, teremos um novo jogo, o Bridge, para acrescentar às palavras cruzadas e ao sudoku.

Temos ainda outras formas de ir ter consigo. Pode aceder ao nosso canal do Messenger pela página do Verão 2020 (disponível a partir deste domingo), ou através da nossa conta no Facebook, e falar connosco a qualquer hora. Este serviço de entrega de notícias permite-lhe personalizar o que quer ler e estará consigo sempre que precisar dele.



Esta página foi desenvolvida para ser de leitura simples num telemóvel, porque imaginamos que o vá levar consigo, quer esteja de férias, quer esteja a trabalhar. É o que fazem 70% dos nossos leitores. Por isso, criámos a possibilidade de subscrição da #verão2020 na nossa aplicação. O Verão é no PÚBLICO.