Desemprego entre recém-licenciados atingiu mínimo histórico antes da pandemia

Apenas 3,3% das pessoas que concluíram um curso superior no ensino público nos últimos quatro anos estavam inscritas como desempregadas no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) no final do ano passado. A actualização do portal Infocursos, que é mantido pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior, publicada esta sexta-feira, mostra que este indicador tem vindo a diminuir desde que começou a ser publicado há seis anos.

