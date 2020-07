Cristina Ferreira regressa à TVI como accionista e administradora

Cristina Ferreira vai voltar à TVI, como directora de Entretenimento e Ficção, ficando com uma participação no capital social da Media Capital.

A apresentadora mudou-se para a SIC em 2019 para apresentar o programa das manhãs, tornando-se essencial na subida das audiências da estação.

“É com grande satisfação que a Media Capital dá conhecimento público que a TVI acaba de acordar com Cristina Ferreira a sua contratação como directora de Entretenimento e de Ficção”, diz o grupo de comunicação.

“Este regresso à sua casa de sempre enche-nos de satisfação. Cristina Ferreira é querida dos portugueses e esta contratação reforça a estratégia do Grupo Media Capital de estar mais próximo das suas audiências, enriquecendo as áreas de Entretenimento e de Ficção do Canal”, afirmou Manuel Alves Monteiro, administrador delegado do Grupo Media Capital, citado nesta nota.

“Sabemos que a Cristina Ferreira manifestou já junto da Prisa a intenção de adquirir uma participação no capital social da empresa; a concretizar-se,esse facto reforçará a ligação de Cristina ao Grupo e dará um significado ainda mais profundo a este regresso à TVI”, acrescentou.

Cristina Ferreira iniciará funções no próximo dia 1 de setembro de 2020.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projecto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses”, diz a apresentadora citada em nota de imprensa.

“Neste momento de saída, não posso deixar de agradecer à SIC, à sua Administração, a oportunidade que me foi concedida e a possibilidade de trabalhar com profissionais de excepção. O meu muito obrigada a todos. A SIC é uma estação de televisão de referência, onde fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso profissional para o futuro.”

Cristina Ferreira é dona de um pequeno império – tem quatro empresas em seu nome, um património de alguns milhões de euros e empregava, em 2019, 20 pessoas – que agrega, além da loja de roupa, um blogue, uma revista e contratos publicitários. Dos dois livros que escreveu, o primeiro vendeu mais de cem mil exemplares.