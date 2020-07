Casas mais pequenas e maior uso dos transportes públicos. O que distingue as freguesias em calamidade?

São áreas densamente povoadas, os transportes públicos são mais utilizados, a população vive perto de estações de comboio e as casas são mais baratas, mais pequenas e com menos divisões. De acordo com um relatório publicado esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), são estes os grandes factores que sobressaem quando se comparam as 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML) que continuam em estado de calamidade com o resto da região. E neles pode estar parte da explicação para os surtos de covid-19 que as afectam.

