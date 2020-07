“As pandemias mudam a história e a maneira de viver. O confinamento pode durar anos”

Para o epidemiologista Mário Jorge Santos, o coronavírus vai acelerar o ocaso da Europa e a emergência da China como grande potência, do mesmo modo que no século XX a gripe espanhola alimentou os fascismos no Velho Continente. E, como isto anda tudo ligado, o médico explica como é que o assassinato de George Floyd dificultou o trabalho das autoridades de saúde para conter a propagação da doença nalguns bairros lisboetas.