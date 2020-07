PCP insiste em voltar a ter os mapas do PIDDAC no Orçamento do Estado

Aproveitando a discussão da alteração à Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) que o Governo levou ao Parlamento no mês passado, e que deverá estar pronta a tempo do último plenário de dia 23, o PCP insiste em querer voltar a incluir nos mapas contabilísticos do Orçamento do Estado o mapa do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC).

