Acusação a Ricardo Salgado põe partidos em uníssono: justiça deve ser mais rápida

A acusação deduzida contra Ricardo Salgado e outras 24 entidades no caso BES, conhecida esta terça-feira, harmonizou as críticas vindas da esquerda e da direita: a justiça em Portugal ainda é lenta, mesmo quando se trata “do maior crime financeiro” da história portuguesa.

Ao longo da semana, as trocas de acusações estenderam-se até ao antigo administrador do Banco Espírito Santo, José Maria Ricciardi, que a deputada do BE Mariana Mortágua estranha não ver na lista de acusados do Ministério Público. Ricciardi, que é também primo de Ricardo Salgado, não gostou que fossem levantadas dúvidas acerca da sua inocência e sugeriu que a deputada bloquista deveria “desaparecer de vez”.

Depois de ter sido conhecida a acusação a Ricardo Salgado, seis anos depois do início do processo BES, Ricciardi afirmou que se tivesse sido ouvido a tempo o banco poderia ainda existir. Mas para Mariana Mortágua, essa contestação à liderança de Salgado aconteceu apenas “quando deu jeito a José Maria Ricciardi”. A deputada do BE acrescentou que não acredita que Ricciardi, enquanto presidente do Banco Espírito Santo de Investimento (BESI), não soubesse o que se estava a pensar na instituição que administrava. “Acho que só não sabe porque não quer”, declarou. Mortágua lembrou que, apesar de ter sido ilibado, Ricciardi recebeu todo o seu dinheiro que “através da ESI (Espírito Santo Internacional), e que fez as transferências através de um veículo, nas Ilhas Virgens Britânicas”.

“O caso do BES não é uma agulha no palheiro. O caso do BES mostra-nos como a economia portuguesa está”, afirmou Mortágua na TVI24. Ricciardi não gostou e acusou a deputada de se achar “a nova dona disto tudo” e sugeriu que se “reduzisse de vez ao silêncio”. Mas a deputada não se calou e respondeu no Twitter, com várias referências ao processo que o banqueiro garantiu que a deputada não tinha lido.

Os comentários à acusação a Salgado, conhecido como “dono disto tudo”, estenderam-se a todas as bancadas parlamentares e também de Belém chegaram notas críticas à lentidão da justiça. “É desejável ser mais cedo, mas mais vale tarde do que nunca”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, depois de receber “a boa notícia” da acusação.

Também Rui Rio criticou a demora em torno do processo “do maior crime financeiro” da história de Portugal, ainda que não estranhe os prazos “em linha com o habitual nível de eficácia” e antecipa que a decisão dos tribunais seja igualmente lenta. O líder do PSD elogiou ainda o seu antecessor, Pedro Passos Coelho, por ter tido a coragem que dizer “não” a um homem “poderoso”, quando em 2014 o banqueiro lhe foi pedir apoio para o BES através da Caixa Geral de Depósitos. “Não foi travar um criminoso foi travar alguém que tinha muito poder, um poderoso, e aí é que reside o acto que ele e que eu próprio na altura elogiei e não me cansarei de elogiar”, declarou esta sexta-feira.

Do lado do CDS também houve elogios ao antigo ex-primeiro-ministro. Francisco Rodrigues dos Santos disse ainda que era necessário “virar a página dos donos disto tudo” e “fazer cair este sistema viciado, com uma nova atitude ética”. Por sua vez, o PAN defendeu mais investimento para a Justiça “para que não haja a lentidão que houve” neste processo de acusação.

Já para o PCP, a acusação no caso BES não apaga a necessidade de abrir um novo inquérito para apurar as responsabilidades políticas. Em reacção, o deputado comunista Duarte Alves defendeu que existem outros decisores “que têm de ser responsabilizados politicamente por essas opções erradas que levaram à situação que vivemos e à continuação do buraco sem fundo no Novo Banco”.