A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Trovador — Valsa da Solidão

Hoje a Baião Piedade levou-nos ao Alexandre M. Silva, que nos levou ao Bernardo Franco, que se intitula Trovador. Não tem página no Facebook, só deu um concerto e foi pós covid-19 e via streaming. Não sei por que começou, nem porquê. Mas conheço muitos músicos, cada vez há mais, são todos resilientes valentes, que ser-se músico em Portugal, se era duro, agora com vírus é quase impossível, mas um artista é artista quando não consegue viver sem criar. Eu olhei para o Bernardo hoje e percebi isso. Mas percebi mais, ele não copiava ninguém, cantava para si e para quem o ouvisse como um verdadeiro Trovador, tem a sua linguagem e a sua calma e isso é raro. Espero que nunca desista e que perceba que quem escolhe este caminho não se pode queixar. Tem de o levar contra marés, sabendo que o mar acalma e que o sol nasce todos os dias.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.