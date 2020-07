És aluno do secundário? A NOVA tem cursos de Verão em Biomédica, Física e Matemática

Sabes como se estanca uma hemorragia no espaço? E como é que se divide por três usando apenas a divisão por dois? A Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA) lança as perguntas e está a promover cursos online para dar as respostas durante os meses de Verão. Entre Julho e Setembro, os alunos do ensino secundário podem inscrever-se em actividades dinamizadas pelos departamentos de investigação das áreas da Física, Matemática, Química Aplicada, Informática e Engenharia Civil.

Os cursos são gratuitos, mas têm número limite de vagas, pelo que requerem uma inscrição através de um formulário disponível no site da faculdade. No programa constam actividades que incidem sobre diferentes áreas: entre 20 e 24 de Julho, no departamento de Física, acontece a actividade Verão com Engenharia Biomédica da NOVA; a 20 e 21 de Julho, no departamento de Física, Verão com Física, destinada a alunos do 12.º ano; a 22 de Julho, há um Math Nova Open Day, no departamento de Matemática; na semana de 27 a 31 de Julho, no núcleo de Química Aplicada, acontece a IV Escola de Verão do Núcleo de Química Aplicada; e de 20 a 31 de Julho, na NOVA LINCS (Nova Laboratory for Computer Science and Informatics), o estágio Ciência Viva: Engenharia Informática no Verão.

Todas as actividades são online, excepto o estágio Ciência Viva, que se divide entre os modelos presencial e remoto. Para além dos cursos de Verão para alunos pré-universitários, a FCT NOVA está ainda a promover cursos específicos para alunos de licenciatura, mestrado e doutoramento, como é o caso da Escola de Verão UCIBIO-NOVA — Iniciação à Investigação em Ciências Biomoleculares Aplicadas, da Escola de Verão LAQV — NOVA — Iniciação à Investigação em Química Verde ou da Escola de Verão: Física Nuclear Aplicada.

Para além disto, há ainda uma actividade direccionada para estudantes de secundário ou ensino superior. O workshop “Fotografia, tecnologia e racismo em perspectiva histórica” acontece a 28 de Julho, no departamento de Ciências Sociais Aplicadas.