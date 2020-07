Criticar políticas, mesmo ofendendo, não é crime

O grande acontecimento da semana, no mundo da Justiça, foi a acusação no processo do BES, após seis anos de investigação. Como advogado não devo comentar processos judiciais pendentes e sempre teria de respeitar o princípio da presunção de inocência de todos os arguidos, mas há algo que me parece evidente perante esta acusação com mais de 4000 páginas: a montanha não pariu um rato.

Continuar a ler