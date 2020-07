Livro de sobrinha de Trump vendeu mais de 950 mil exemplares no primeiro dia

O livro de Mary J. Trump, sobrinha do Presidente dos Estados Unidos, sobre a sua “família disfuncional” bateu recordes de vendas no primeiro dia em que chegou às livrarias – mais de 950 mil exemplares vendidos na terça-feira.

Os números foram revelados na quinta-feira pela Simon & Schuster, um máximo histórico para a editora. Além das vendas no primeiro dia, os mais de 950 mil exemplares vendidos de Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Demasiado e Nunca Suficiente: Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo) incluem pré-vendas, e-books e audiobooks.

Duas semanas antes, a mesma editora publicou outro sucesso de vendas – The Room Where It Happened (A Sala Onde Tudo Aconteceu), o livro de John Bolton, antigo conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, que vendeu 780 mil exemplares no final da primeira semana nas bancas, segundo a CNN.

Em comum, além das tentativas, em vão, de os respectivos lançamentos serem travados em tribunal, os dois livros revelam episódios comprometedores para o Presidente dos Estados Unidos, a menos de quatro meses das eleições presidenciais.

John Bolton afirma que Donald Trump tem admiração por líderes autoritários e ditadores, como Xi Jinping, Vladimir Putin ou Kim Jong-un, e acusa o Presidente de colocar o interesse nacional em causa para benefício próprio e de tentar a reeleição a todo o custo, implorando que a China comprasse produtos agrícolas norte-americanos, uma forma de aumentar a sua popularidade em alguns estados.

Já o livro da psicóloga clínica e única sobrinha de Trump faz o retrato de uma “família disfuncional” que moldou a personalidade do Presidente norte-americano. Mary Trump culpa o seu avô, Fred Trump, pelos traumas da família, acusando-o de ser um “psicopata”.

A sobrinha de Trump considera que os episódios de bullying na infância e o discurso anti-semita, racista, sexista e xenófobo do avô foram interiorizados por Donald Trump na vida adulta, levando-o a transformar-se no “homem mais perigoso do mundo” ao chegar a Presidente dos Estados Unidos. Mary Trump acusa o tio de ser “totalmente incapaz” de liderar o país e pediu a sua demissão numa entrevista à ABC News.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao longo da sua presidência, têm sido vários os livros sobre a Administração Trump que se transformaram em best-sellers, revelando um interesse do público norte-americano pelas polémicas na Casa Branca.

No início de 2018, um ano depois de Donald Trump tomar posse, o escritor e jornalista Michael Wolff publicou Fogo e Fúria (Actual Editora), um livro polémico e algo sensacionalista sobre os primeiros meses de Trump na Casa Branca, em que várias figuras próximas dizem que o Presidente não tem capacidades para exercer o cargo. No final do primeiro mês nas bancas, vendeu mais de 1,7 milhões de exemplares nos Estados Unidos.

No final do mesmo ano foi ainda publicado Medo: Trump na Casa Branca (Dom Quixote) por Bob Woodward, o famoso jornalista que na década de 1970 fez a cobertura do escândalo Watergate com Carl Bernstein para o Washington Post. O livro, publicado nos EUA pela Simon & Schuster, que conta vários episódios dos bastidores da Casa Branca com base em entrevistas a figuras próximas do Presidente, vendeu mais de 900 mil exemplares no primeiro dia de vendas.